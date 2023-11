Đoković: Jedva čekam da se pridružim selekciji Srbije u Malagi, idemo do kraja

Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je u Torinu da jedva čeka da se priključi selekciji Srbije u Malagi i ponovio da želi da osvoji Dejvis kup.

Đoković je juče osvojio rekordnu sedmu titulu na Završnom ATP Mastersu, pošto je u finalu u Torinu pobedio Italijana Janika Sinera 6:3, 6:3.

"Svi ljudi koji su uz mene, naravno celoj Srbiji šaljem veliki pozdrav i zahvalnost za njihovu podršku, uvek ih osećam, nekako u mislima znam da mi šalju dobru energiju iako je danas atmosfera bila uzavrela, što je bio slučaj i pre nekoliko noći. Mislim da mi je to pomoglo, dobro sam spremio taktički, fizički i psihički jer sam znao šta me očekuje, da ga publika podržava, da će na svaku moguću priliku gledati da se digne na noge. Bilo je tu svačega, nekorektnog ponašanja tokom i između servisa, ali to je sastavni deo sporta, normalno oni žele da Janik pobedi. Mislim da sam izvanredno ostao miran i pribran i da sam pronašao prava rešenja", rekao je Đoković.

Đoković danas započinje rekordnu 400. nedelju na vrhu ATP liste.

"Naravno da sam svestan svega što se dešava, ali sa druge strane, to je neka interna borba, konstantno sebe moram da podsećam da je filozofija i stav ispravan da gledaš šta je sledeće. Naravno, uživaš u uspehu, ali ukoliko želim da ostanem na ovom vrhunskom nivou, a želim, i dalje gori vatra u meni, imam motivaciju, onda moram da okrenem novu stranicu", dodao je najbolji teniser sveta.

Srbija će 23. novembra u Malagi u četvrtfinalu Završnog turnira Dejvis kupa igrati protiv Velike Britanije.

"Jedva čekam da se pridružim Dejvis kup reprezentaciji u Malagi. Igraćemo u četvrtak protiv Britanije, ambicije su da idemo do kraja, nadamo se da ćemo osvojiti tu titulu, imaćemo podršku i ljudi koji dolaze iz Srbije. Idemo, Srbija", istakao je Đoković.

Pobednik meča Srbija - Velika Britanija igraće u polufinalu Dejvis kupa sa boljim iz duela Italija - Holandija.

