MILIONI STIŽU NA RAČUN SRBINA: Evo koliko je Novak Đoković zaradio osvajanjem Završnog mastersa u Torinu

Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je Završni ATP Masters sezone, sedmi put u karijeri, pošto je sinoć u Torinu pobedio Italijana Janika Sinera 6:3, 6:3.



Meč je trajao jedan sat i 44 minuta. Ovo je bio peti međusobni duel srpskog i italijanskog tenisera, a četvrti trijumf Đokovića. Najbolji teniser sveta se revanširao Sineru za poraz u grupnoj fazi Završnog ATP turnira. Italijan je pre pet dana u grupnoj fazi savladao Đokovića 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Đoković je ušao u istoriju, pošto je pretekao Švajcarca Rodžera Federera na listi po broju osvojenih Završnih ATP Mastersa. Đoković posle sinoćnjeg trijumfa ima sedam titula, dok je Federer na drugom mestu sa šest. Ivan Lendl i Pit Sampras su osvojili po pet.

Srpski teniser je pobedom u Torinu stigao do 98. trofeja u karijeri, a sedmog ove sezone i osvojio je 2.201.000 dolara! Kada se tome pridoda i 2.210.500 već zarađenih u prethodnim rundama, dolazimo do ogromne cifre od više od 4.400.000 dolara samo od ovog turnira.

Što se plasmana tiče, Đoković je došao do novih 500 bodova za ATP listi, što znači da je došao do 1300 osvojenih, iz čega proizilazi i to da če imati ukupno 11.245 na narednoj ATP listi. Time će Novak Đoković samo samo uvećati svoju prednost u odnosu na rivale, ispred kojih će od sutra i zvanično biti 400. nedelju.

- Ova sezona je jedna od najboljih u mom životu. Kruna je svakako pobeda ovde u Torinu protiv lokalnog heroja Janika Sinera. Igrao je fenomenalan tenis ove nedelje. Fenomenalan je. Veliki izazovi bili su ispred mene u prethodna dva dana. Pobedio sam dvojicu najboljih tenisera trenutno, pored mene i Medvedeva. Moram sam da pojačam ritam protiv njih, a ne da čekam da mi predaju pobedu. Danas sam odigrao taktički drugačije u odnosu na prvi meč sa Sinerom - prve su Novakove reči nakon pobede u finalu.

