NIKOLIĆ: Ako je iako ikada imao dileme ko je GOAT, sada mora da prizna da je Novak najbolji teniser svih vremena

Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je u Torinu da mu je 2023. jedna od najboljih sezona u životu i da mu je kruna pobeda protiv Janika Sinera. Podsetimo, Đoković je sinoć osvojio rekordnu sedmu titulu na Završnom ATP Masters sezone, pošto je u finalu pobedio Sinera 6:3, 6:3.

Srpski teniser je stigao do sedme titule na završnom turniru, čime je postavio novi rekord koji je do sada delio sa Rodžerom Federerom.

Analitičar Uroš Nikolić kaže da će teško ikada iko uraditi ono što je Novak uradio. On navodi, ako je iako ikada imao dileme ko je GOAT, sada mora da prizna da je Novak najbolji teniser svih vremena.

- U svemu je prvi, i to su rekordi koje će neko teško oboriti. On je to ostvario u eri kada je imao jaku konkurenciju, a to je možda i dobra stvar, jer bez njih nikada ne bi bio ovako udpešan, ne bi grizao.Sve to ga je izbrusilo kao tenisera - rekao je Nikolić.

Kako kaže, to što je dugo bio treći, to ga je vuklo napred.

- Nadal više ne može da ga stigne, a jedino što fali Novaku je olimpijada - priča Nikolić.

Prof dr. Boris Bratina kaže da će nas Španci zamrzeti zbog pobede koju je Novak ostvario.

- Španci su sujetni, ne vole da gube... Setimo se Nadalovih izjava... - kaže Bratina.

