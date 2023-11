Đoković oborio još jedan rekord: Evo koliko novca je Novak zaradio u karijeri i koliko beži Nadalu i Federeru

Impresivna suma koja će teško biti dostignuta

Novaku Đokoviću rekorda očigledno nikad dosta, pošto je u moru onih na terenu tokom završnog Mastersa u Torinu oborio i onaj na bankovnom računu!

Naime, Đoković je sa 4,4 miliona dolara koliko je dobio pobedom protiv Janika Sinera premašio cifru od 180 miliona dolara koliko je zaradio tokom karijere.

Srpski as je u Torino stigao sa 176.231.853 dolara, a sada ima 180.643.353 dolara na bankovnom računu. On je prvi teniser ikada koji je premašio zarađenih 180 miliona dolara od nagrada u karijeri, a već je bio jedini koji je nešto premašio 140 miliona dolara.

Štaviše, niko od tenisera do sada nije ni prešao cifru od 140 miliona - što jasno govori o Noletovoj dominaciji na turnirima.

Primera radi, iza njega je Rafael Nadal sa zaradom od 134,640,719 dolara. Rodžer Federer je treći sa 130.594.339 dolara, a zatim slede Serena Vilijams (94,816,730 dolara), Endi Mari (64.246.026 dolara), Pit Sampras (43.280.489 dolara), Venus Vilijams (42.595.397 dolara), Simona Halep (40.203.437 dolara) i Marija Šarapova (38.777.962 dolara).

180 MILLION DOLLAR MAN! 😎



🇷🇸 Novak Djokovic has surpassed $180 Million in career prize money earnings after winning his historic seventh ATP Finals crown. 🏆🎉💰



He was already the only tennis player ever to surpass $140 Million in career prize money: