I ON SE POKAJAO I POKLONIO SRBINU: Kakve reči najvećeg mrzitelja Novaka Đokovića

Srpski teniser Novak Đoković započeo je danas svoju rekordnu 400. nedelju na vrhu ATP liste, više od 12 godina nakon što se prvi put popeo na vrh.

Đoković je svoju 400. nedelju na prvom mestu ATP liste dočeo u velikom stilu - obezbedio je osmi rekordni put broj jedan na kraju godine i osvojio je rekordnu sedmu titulu na završnom mastersu pobedivši u finalu u Torinu Janika Sinera.

Đoković je u februaru oborio rekord Štefi Graf od 377 nedelja na broju jedan i postao najbolji svih vremena u muškoj i ženskoj konkurenciji. Prethodno je u 2021. godini nadmašio brojku od 310 nedelja koju je kod tenisera držao Rodžer Federer.

I ne postoji čovek na celom svetu koji se nije poklonio Srbinu, pa i jedan od njegovih najvećih mrzitelja Ben Rotenberger.

- Novak Đoković 2023. Pobeđuje u 83 od moguća 84 seta na grend slemovima. Pobeđuje u najboljem meču godine (finalu Sinsinatija). Završava kao ubedljivo prvi. Sve to dok je skoro punu deceniju stariji od bilo kojeg od trenutnih rivala. Udaljenost između njega i smrtnika se brzo povećava“, napisao je Rotenberg.

