'ZAPADNA ŠTAMPA OMALOVAŽAVA NOVAKOV USPEH' Nikola Pilić BLJUJE VATRU: Šta će Federer dan posle titule na NASLOVNOJ STRANI?!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković po ko zna koji put je ispisao istoriju pobedom u finalu Završnog Mastersa u Torinu nad domaćim igračem Janikom Sinerom 6:3, 6:3. Nole je ovime ušao u istoriju, jer je postao prvi teniser koji je sedam puta osvojio poslednji turnir u sezoni. U analizi uspeha srpskog asa pozvali smo Nikolu Pilića, bivšeg Novakovog trenera i čoveka za koga je Nole kroz karijeru često govorio da mu je beskrajno zahvalan za sve što je uradio za njega.

Nikola rekao da se po ko zna koji put pokazalo da je Novak GOAT( Najbolji teniser svih vremena) i da tu više nema dileme.

- Ja već od prošle godine ponavljam da je Nole GOAT i to ću ponavljati i govoriti dokle god svi to ne počnu da pričaju. Od 20 ili 21 turnira koliko Đoković igra godišnje, pet ili šest turnira igra u šestoj brzini, a kada tako igra onda nije ni bitno ko se nalazi sa druge strane. Đoković je pokazao da je još uvek iznad Alkaraza i Sinera i to pre svega zbog svoje mentalne snage i samopouzdanja. Ja stalno pričam da postoje dva rekorda koja su po mom shvatanju tenisa nedostižna, to je Nadalovih 14 titula na Rolan Garosu i Novakovih 400 sedmica na prvom mesto, koje će biti 410 do Australijen Opena. Gledam tenis 65 godina i to su rekordi za sva vremena - počinje priču teniski stručnjak.

Zapadni svet kao i publika gde god Novak igra ne priznaje ga kao najboljeg svih vremena, ali im posle meča sa Sinerom nije preostalo ništa drugo nego da se poklone najvećem.

- Zapadna štampa omalovažava svaki Novakov uspeh i ne žele da prihvate da je on GOAT, a to je već gotova priča. Danas mi je stigao nemački magazin i na naslovnoj strani se nalazi Federer u smokingu. Šta će Federer dan posle turnira u Torinu na naslovnoj strani? Uz dužno poštovanje za sve što je uradio on je već godinu dana u zasluženoj penziji. To je to njihovo omalovažavanje, ali džabe, Novak je pobedio i rekao im "arrivederci" momci - nastavio je jedan od najzaslužnijih ljudi što je Novak tu gde jeste.

Sve se češće pominje i obaranje rekorda po broju titula koji još uvek drži Džimi Konors, kažemo još uvek, jer kako se stvari razvijaju vrlo verovatno da će Nole i taj rekord oboriti. Pilić kaže da za njega taj rekord i nije toliko bitan, a i da se vreme u kome je igrao Konors ne može porediti sa ovim danas.

- Meni taj rekord i nije toliko važan, nije mi nešto zabavno. Ja Konorsa poznajem i pobedio sam ga svojevremeno u Filadelfiji, ali on je 90% svojih titula osvojio na turnirima iz serije 250 u Americi. Uopšte nije za poređenje nivo tenisa tada i danas. Tenis je mnogo drugačiji, vremena su se promenila, ali ono što dovoljno govori jeste da je Novak u svih šest kategorija koje se računaju najbolji i to je ono što se gleda, brojke sve kažu - rekao je hrvatski trener.

Pitanje koje se postavlja nakon suve dominacije srpskog tenisera jeste "Još koliko dugo će Novak moći da igra na ovom nivou"? Pilić kaže da je to samo do Novaka i da jedino on može da zna još koliko dugo će igrati.

- To zavisi od njegovog zdravstvenog stanja, ali po mom mišljenju ako Đoković ne bude povređen ima još dve godine igranja na vrhunskom nivou. Ako ne bude nekih povreda ima još dve godine igranja među top 5 tenisera. Nema veze da li će biti drugi ili četvrti, važno je da bude tu. Znajući njega i njegov profesionalizam i želju vrlo verovatno da će biti i više od dve, ali ponavljam samo Novak može da zna i samo on može da odluči koliko dugo će još igrati - zaključio je bivši teniser.

