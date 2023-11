ĐOKOVIĆEV TRNOVIT PUT DO ISTORIJE! Uz Novaka smo PLAKALI, RADOVALI SE, trpeli NEPRAVDU... šta bi još mogao da osvoji? (VIDEO)

Pre nekoliko godina niko nije mislio da je moguće. Zapravo, niko nije ni razmišljao o tome, jer to nije postojalo kao realna opcija.

Kada je Novak Đoković prestigao Rodžera Federera, tadašnjeg rekordera i započeo 311. nedelju na vrhu ATP liste, mnogi to nisu uzeli kao relevantan podatak o njegovoj dominaciji.

Odjednom se našao u konkurenciji najboljih ženskih teniserki, a kada je konačno prestigao i Štefi Graf koja je 377 sedmica provela na vrhu, barem kada je ovaj segment u pitanju, ponestalo je argumenata onih koji ga ne vole.

Najbolji teniser svih vremena u ponedeljak je započeo 400. nedelju na prvom mestu ATP liste!

To je još jedan rekord koji je postavio, a koji će dugo, možda i zauvek, ostati netaknut.

Kada se sve sabere, duže od 7,5 godina je Srbin proveo na teniskom tronu, a put od prvog do 2.794. dana bio je psihički i fizički naporan. Toliko da niko drugi ne bi mogao da ga izdrži.

Deluje da je podjednako teško izdvojiti momente koji su obeležili period od trenutka kada je prvi put stigao na prvo mesto, pa do danas.

Ovo je naš pokušaj:

1. Prva titula na Vimbldonu (2011.)

Pobedom nad Žoom Vilfredom Congom u polufinalu VImbldona Novak je prvi put u karijeri obezbedio odlazak na prvo mesto, a za rivala u finalnom meču u Londonu imao je Rafaela Nadala.

U tom trenutku Novak je na najvećim turnirima imao dve titule sa Australijan opena. Ali, kako je sam Đoković isticao, pehar sa Vimbldona je ono o čemu je maštao kada je učio prve teniske korake.

Đoković je do pobede stigao u četiri seta (6:4, 6:1, 1:6, 6:3) u meču koji je trajao dva sata i 28 minuta. Nakon što je Španac izbacio poslednji bekhend u aut, Novak je bacio reket i pao na teren, a nakon pozdrava na mreži, prekrstio se i započeo tradiciju - isprobao je ukus vimbldonske trave.

2. Čudesni forhend i "suze" Federera (2011.)

Đoković je iste godine stigao i do prvog pehara na US openu, a put do titule bio je izuzetno težak.

Novak je u finalu pobedio Nadala u četiri seta, ali ono što je uradio u polufinalu, još uvek se pamti i prepričava. Srbin se suočio sa dve meč lopte u duelu protiv Rodžera Federera. Švajcarac je pri rezultatu 2:2 u setovima i 5:3 u petom delu igre imao 40:15 na svom servisu.

Novak je tada raspalio forhend i došao do direktnog poena iz riterna. Spasio je potom i drugu meč loptu, pošto se loptica nakon udarca njegovog rivala od mreže odbila u aut, uspeo je i da napravi brejk, a šokirani Federer do kraja meča nije mogao da osvoji nijedan gem.

- Pogodio je jedan udarac i cela stvar se promenila. Način na koji je vratio to... Izgubiti protiv takvog igrača je veoma razočaravajuće, osećao sam da je psihički bio van meča. Prošao mu je srećan udarac na kraju... Teško mi je da razumem kako možede ta odigrate takav udarac na meč lopti, ali vidite, možda on to radi već 20 godina pa je za njega to normalno - poručio je razočarani Federer posle meča.

3. Najduže i najbolje finale u istoriji grend slema (2012.)

Tada je već bilo jasno da će Australijan open biti njegov turnir, a Melburn njegov grad... U finalu je te godine Đoković igrao protiv Nadala, a taj meč ostaće upamćen kao jedan od najboljih svih vremena.

Ono što je činjenica - u pitanju je najduže grend slem finale ikada, a nakon 5 sati i 53 minuta Novak je stigao do pobede 5:7, 6:4, 6:2, 6:7(5:7), 7:5.

Nakon meča je viđena legendarna scena kada dvojica tenisera nisu mogla da stoje na svečanoj ceremoniji dodele pehara.

4. Nadrealnih 11 titula (2015.)

Demonstrirao je silu Novak i brutalno dominirao te godine. Osvojio je čak 11 titula, uključujući tri grend slema i šest masters turnira, kao i završni turnir.

Australijan open, Indijan Vels, Majami, Monte Karlo, Rim, Vimbldon, US open, Peking, Šangaj, Pariz, ATP finale London.

Pored toga igrao je u finalu Dubaija, Rolan Garosa, Montreala i Sinsinatija. Imao je 82 pobede i šest poraza.

5. Povreda i operacija lakta (2017/18)

Pao je Đoković na 22 mesto zbog pauze koju je morao da napravi. Dugo se mučio sa bolovima u laktu desne ruke, pokušao je da igra sa njima, ali na kraju je odlučio da napravi pauzu.

Na leto 2017. odlučio je da završi sezonu i pokuša da se oporavi prirodnim putem, bez operacije.

Međutim, u februaru 2018. godine, potvrdio je da je ipak išao "pod nož".

- Nedostajalo mi je da se nadmećem, to je stvarno u mojoj krvi i morao sam da pokušam na Australijan openu. U svakom slučaju, s mojim timom sam se složio da ću pokušati različite metoda nakon što završim u Australiji, i pre nekoliko dana sam prihvatio da napravim malu medicinsku intervenciju na mom laktu. Izgleda da sam na dobrom putu do potpunog oporavka. Uvek sam se brinuo o svom telu i tražio najprirodnije načine za lečenje, a moje telo me je nagradilo sa nekoliko neverovatnih godina na turu - rekao je tada Đoković.

Pao je u junu 2018. godine na 22. mesto, ali je brzo uspeo da se vrati u Top 10, a već početkom novembra ponovo je bio prvi na svetu.

6. Opet Federer i meč lopte... (2019)

Ovaj put su igrali finale Vimbldona, a rezultat je u petom setu bio 8:7. Federer je servirao i stigao do 40:15, nakon čega je praktično čitav stadion skočio.

Švajcarac je nakon Novakovog riterna izbacio lopticu u aut, a onda nova majstorija Srbina. Izašao je Rodžer na mrežu, ali se na osnovnu liniju vratio pognute glave nakon sjajnog forhenda Đokovića.

Ni tada Federer nije izdržao nalet rivala koji je vratio brejk, stigao do 8:8, a peti set, odnosno meč je završio u taj-brejku.

Posle 4 sata i 57 minuta igre rezultat je bio 7:6(7:5), 1:6, 7:6(7:4), 4:6, 13:12(7:3).

7. Zlatni masters... drugi put (2020.)

U avgustu 2020. godine titulom na Sinsinatiju, Novak je postao prvi teniser u istoriji koji je osvojio svaki masters turnir barem dva puta.

U finalu je posle preokreta pobedio Miloša Raonića rezultatom 1:6, 6:3, 6:4.

Prvi put je zlatni masters postigao 2018. godine.

8. Diskvalifikacija na US openu (2020.)

Trenutak kada sudije govore Novaku da je diskvalifikovan zauvek će ostati upamćen u svetu tenisa. Đoković je u četvrtom kolu grend slema u Njujorku igrao protiv Pabla Karenja Buste.

Španac je u završnici prvog seta napravio brejk za 6:5, a dok je išao prema stolici, Đoković je izvadio lopticu iz džepa, udario je nerazmišljajući gde ona može da završi i pogodio je linijsku sudiju.

Žena je pala i uhvatila se za vrat, a nakon nekoliko minuta većanja doneta je odluka da Đoković bude diskvalifikovan.

9. Povratak u zemlju koja ga je "izdala" (2022 - 2023)

Zbog odluke da ne primi vakcinu protiv korona virusa, Đoković je propustio veliki broj turnira, ali je smatrao da je stekao uslove da dođe u Australiju u januaru 2022. godine i zaigra na Australijan openu. Od prvog trenutka kada je sleteo u Melburn došlo je do problema.

Ubrzo je Novak praktično zatvoren u hotel u blizini aerodroma, zajedno sa brojnim emigrantima, a nakon odlaska na sud dobio je dozvolu da ostane u Australiji.

Ipak, tadašnji imigracioni ministar Aleks Houk odlučio je da iskoristi pravo i donese odluku o Novakovoj deportaciji. Nakon ponovnog odlaska na sud doneta je odluka da Srbinu ipak ne bude odobrena viza, nakon čega je on deportovan.

Vratio se 2023. u zemlju u kojoj je ostvario puno uspeha, stigao je još jednom do vrha, osvojio je Australijan open po 10. put, a nakon meča se popeo na tribine u ložu u kojoj se nalazila njegova porodica, legao je na pod i plakao kao nikada ranije.

10. Nema više rekorda (2023)

Prestigao je Đoković Rafaela Nadala po broju osvojenih grend slemova. Sada ih ima 24, Španac 22, a Federer 20.

Postao je titulom na Rolan Garosu i jedini teniser u istoriji koji je svaki grend slem osvojio barem tri puta.

Takođe, oborio je ove godine i rekord Štefi Graf po broju nedelja na prvom mestu.

Gotovo i da nema više rekorda koje bi Đoković mogao da obori...