AZARENKA TVRDI: Đokovićev kvalitet je najpotcenjeniji u svetu tenisa

Nije velika nepoznanica to da je Novak Đoković jedan od igrača sa najjačom mentalnom snagom u svetu tenisa. Isto tako svetski mediji i publika je često sklona da potceni i stavi u drugi plan, što je jako često pozitivno uticalo na srpskog asa.

Inat koji se tada javlja Noletu je često davao dodatnu snagu, a među onima koji misle da je njegov kvalitet neopravdano osporen je i Viktorija Azarenka.

Beloruska teniserka i dvostruka pobednica na Grend slem turnirima istakla je u objavi na Tviteru je čestitala Đokoviću i iznela svoja razmišljanja nakon Završnog mastersa u Torinu.

Novak’s ability after a loss to elevate his level of play and determination to win no matter what is the most underrated thing in my opinion I have seen in tennis!

Congratulations on another record breaking performance @DjokerNole