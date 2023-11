NEZAPAMĆENO! Đoković podvrgnut doping kontroli pred meč sa Norijem, a onda su hteli da testiraju i Troickog

Nakon pobede Novaka Đokovića nad Kamerunom Norijem, a ujedno i trijumfa Srbije nad Velikom Britanijom u četvrtfinalu Dejvis kupa u Španiji, Nole je objavio da je uoči meča bio podvrgnut doping kontroli.

Naime, predstavnici VADA (Svetske antidoping agencije) su pre meča došli sa zahtevom da uradi test. I ništa ne bi bio problem da trenutak nije delikatan, jer tad se svaki sportista koncentriše i vrši poslednje pripreme za meč.

- Još nisam uradio kompletnu doping kontrolu, tek treba da dam krv. za 20 i više godina moje karijere mi se nikad nije desilo da sat i po pre meča treba da idem na doping kontrolu. Nisam verovao da su doneli takvu odluku i zato sam imao kraću raspravu sa ljudima iz antidoping agencije. Imam svoju rutinu, ne treba mi takvo ometanje, da mi uzimaju urin i krv, da razmišljam mogu li u tom trenutku da dam urin. Nelogična situacija i odluka. Rekli su mi da je jedan od važnih razloga te odluke to što bi se kasno završilo, pa da nam daju više vremena za odmor, ali bio je dan pauze. Ljudi iz antidoping agencije ne bi da ostaju do kasnih sati, to je bio drugi razlog.

Đoković je naglasio da nije protiv testiranja, naprotiv:

- Podržavam da se testiram ja ili bilo ko drugi – ako treba sto puta, nije problem, ali ne pred meč. Kad završim, dođite, testirajte, nisam video nikakav razlog ni logiku, ali to je što je – sad ću da vadim krv, ali nadam se da će da promene takve odluke. Sramno je to što su uradili. Interesantno je i da je VADA privatna kompanija, trebalo bi da se povede diskusija da li bi trebalo da u okviru teniskog ekosistema imamo svoju agenciju, a ne da se angažuje neko sa strane… Verovatno će se pogrešno protumačiti, ali ovo je nečuveno, postoje neke granice i razumevanje, a oni se ponašaju kao da ništa ne razumeju šta se ovde događa, da je sport u pitanju, nego samo „hajde, šta ti je to, daš krv, piškiš” - rekao je Đoković na konferenciji za novinare.

"Sportski žurnal" piše da su doktori VADA želeli da uzmu test i od selektora Viktora Troickog. Ali, ne zbog toga što su pravila promenjena i da treneri moraju da se testiraju. Već zato što su jednostavno potpuni teniski laici, pa su od Troickog mislili da je Miomir Kecmanović!?

