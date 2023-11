ŠTA SE DESILO SA ĐOKOVIĆEM?! Novak se DRASTIČNO PROMENIO! Navijači UŽASNI, a on ne beži od SUKOBA s njima!

Država za državom, grad za gradom, turnir za turnirom... Novak Đoković je posle Pariza i Torina ušao u sukob i s navijačima u Malagi.

Doduše, u Španiji su ga iznervirali britanski navijači koji su došli da bodre svoj tim. U tome su ozbiljno preterali, pa je tokom meča Novak nekoliko puta reagovao, gestom im poručio "ne čujem vas", slao im i poljupce nakon što su vikali onda kada to nikako ne bi smeli da rade...

Na kraju je potpuno eksplodirao dok je pokušao da odgovori na pitanja nakon što je pobedio Kamerona Norija. Britanci su po svaku cenu želeli da ga spreče da to uradi i zbog toga su dobili lekciju od najboljeg na svetu.

- Naučite kako da poštujete igrače, da poštujete ljude. Ućutite, budite tihi - grmeo je besni Đoković, koji je publici poručio i da neće moći da spavaju.

Imao je i ranijih godina Đoković razne situacije sa navijačima, međutim, činjenica je da u poslednjem periodu drugačije gleda na temu problematične publike.

Drama. 😮



🥁 The Team GB section was playing drums during Djokovic’s interview, after knocking Great Britain out of the Davis Cup:



Novak replied: "Learn how to respect players, learn how to respect people, you shut up, you be quiet." pic.twitter.com/SNNsCcxtSn