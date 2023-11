ANA IVANOVIĆ OTKRILA KAKO ZARAĐUJE POSLE TENISA: Ima čak dva biznisa, a jedna firma joj se nalazi u Beogradu, ovo su DETALJI

Nekadašnja teniserka Ana Ivanović otkrila je na koje načine zarađuje nakon što se svojevremeno penzionisala iz sporta.

- Imam par poslovnih projekata. Kozmetička linija je nešto što mi je blisko srcu. To je nešto što sam ja sama kreirala, uz pomoć profesionalaca u tom polju. To je organska kozmetika. Oduvek sam volela da vodim računa o sebi na prirodan način, ali to je često bilo teško naći, da bude prirodno, da bude organsko. Htela sam da kreiram nešto što znam sto posto odakle dolazi i kakvog je kvaliteta. Imam odličan tim, želim da se to razvije. Bastijan koristi moju liniju - priznala je Ana Ivanović, spomenuvši i supruga.

- Tu je i jedna kompanija, to je IT. Tehnologija je u pitanju, bazirani smo u Beogradu. Moj brat je tu, on pomaže oko toga, on je više ekspert u tom polju od mene. A tu je i par brendova sa kojima Basti i ja sarađujemo u Nemačkoj - dodala je nekadašnja prva teniserka sveta.

Ana se osvrnula i na Moniku Seleš, zbog koje je pre mnogo godina odlučila da se bavi tenisom.

- Srela sam Moniku jednom u Majamiju, davno. Možda 2013. godine, i od tada ne. Ona mi je bila uzor. Neka egzibicija sa njom sada bi bila lepa. Ona je dosta introvertna, jako je fina - istakla je Ana u podkastu "Alesto".

