MIŠO, MAJSTORE! SRBIJA VODI PROTIV ITALIJE! Kecmanović odigrao STRAŠAN MEČ i slomio Muzetija, sada čekamo Novaka!

Srpski teniser, Miomir Kecmanović, odigrao je fantastičan meč i doneo je prednost reprezentaciji Srbije u polufinalu Dejvis kupa.



Kecmanović je u tri seta pobedio Lorenca Muzetija rezultatom 6:7(7:9), 6:2, 6:1.

To znači da, kao i protiv Velike Britanije u četvrtfinalu, Novak Đoković ima priliku da donese Srbiji pobedu.

Fantastičan tenis sa obe strane smo gledali u prvom periodu igre koji je trajao sat i 13 minuta. Kecmanović je od starta imao prednost, pošto je u prvom gemu napravio brejk i delovao je prilično sigurno sve do šestog gema.

Spasio je prvu brejk loptu, pa uspeo da dođe do završnice seta sa prednosti od jednog brejka. Ali, pri rezultatu 5:4, Muzeti je, u poslednjem momentu, uspeo da se vrati u set.

On je ubrzo stigao do taj-brejka, a u njemu su obojica igrali sjajno. Nažalost, nakon velike borbe, Italijan je stigao do prednosti.

Pao je u igri Muzeti u drugom delu drugog seta, dok je Kecmanović nastavio sa izuzetno kvalitetnom igrom.

Bilo je važno da se psihički pad ne desi kod Kecmanovića nakon što je izgubio prvi set na onakav način. Srećom, to se nije dogodilo.

Igrao je Miomir odlično na startu drugog dela igre, baš kao i Muzeti koji je sjajnom defanzivom pravio manje probleme rivalu.

Međutim, sredinom seta, Italijan je posustao, taman toliko da Kecmanoviću omogući dva brejka i povratak u meč, odnosno izjednačenje u setovima.

Odlično je počeo i odlučujući set Miomir, dok je bilo očigledno da Italijan ne može da isprati nivo rivala.

U nizu je Kecmanović osvojio devet gemova, stigao i do 5:0 u trećem setu. U tom trenutku je Muzeti imao i ozbiljan problem sa bolovima u butini desne noge. Tražio je medicinski tajm-aut, ali nakon što se vratio na teren uspeo je samo da osvoji jedan gem.

Treći set:

6:1 - Kraj meča!

5:1 - Izvukao je Italijan tri odlična servisa i pomoću njih stigao do prvog gema u trećem setu. Kecmanović će servirati za pobedu i prednost Srbije.

5:0 - Vratio se Italijan na teren, ali je izgubio prvi naredni gem bez osvojenog poena.

4:0 - Požalio se Muzeti u ovom gemu na bol u butini, suočio se u njemu sa tri brejk lopte, prve dve je spasio, ali treću nije mogao.

Iako je pravilo da medicinski tajm-aut može da se dobije posle neparnog gema, odnosno kada je inače vreme za kraći predah tenisera, Mozeti je dobio dozvolu da dobije tretman lekara nakon parnog gema.

3:0 - Samo jedan teniser postoji na terenu u ovim trenucima! Za nas je odlično što je taj teniser naš Miša! I, nadamo se da neće biti drastičnih promena.

2:0 - Brejk!

Kecmanović je osvojio i šesti uzastopni gem! Muzeti je u velikom problemu, na svoj servis nije osvoji nijedan poen.

1:0 - Dobar Kecmanović na otvaranјu odlučujućeg seta.

Drugi set:

6:2 - Brejk!

5:2 - Potvrdio je uz manje muke Kecmanović brejk.4:2 - Brejk!Kakav tenis i kakva borba Kecmanovića i Muzetija... Spasio je Muzeti brejk loptu sjajnim bekhendom, ali došao je Srbin do nove.Pokazao je neverovatnu defanzivu i na kraju iznudio grešku rivala.

3:2 - Siguran je Miomir. Delovalo je da može da bude problematično pri rezultatu 30:30. Usledili su odlični udarci srpskog tenisera i dva vezana poena.

2:2 - Lak i brz gem za Muzetija.

2:1 - Odlično se brani Italijan, stiže gotovo sve i uspeva da vrati lopticu na Kecmanovićevu stranu. To bi u nastavku meča moglo da predstavlja problem, ali za sada ga nema, barem kada je reč o drugom setu.

1:1 - Napao je Kecmanović riternom pri rezultatu 30:30, ali nažalost loptica je na putu prema protivnikovoj strani zakačila mrežu i zbog toga završila u autu. Imao je priliku odmah srpski teniser da dođe do izjednačenja u gemu, a Muzeti je tada odigrao strašan "pasing šot" bekhendom.

1:0 - Dobro je počelo u drugom setu, Kecmanović je bez izgubljenog poena stigao do gema.

Prvi set:

Taj-brejk:

7:9 - Kraj seta!

7:8 - Mini brejk, viner Muzetija.

7:7 - Volej viner Kecmanovića.

6:7 - Greška Kecmanovića.

6:6 - Mini brejk, volej viner Kecmanovića.

5:6 - Mini brejk, greška Kecmanovića

5:5 - Greška Muzetija.

4:5 - Mini brejk, dupla servis greška Muzetija.

3:5 - Viner Muzetija.

3:4 - Mini brejk, viner Muzetija.

3:3 - Mini brejk, viner Muzetija.

3:2 - Greška Kecmanovića

3:1 - Mini brejk, greška Muzetija

2:1 - Volej viner Kecmanovića

1:1 - Servis viner Kecmanovića.

0:1 - As Mozetija.

6:6 - Odličan gem srpskog tenisera, gledaćemo taj-brejk.

5:6 - Kakav forhend je odigrao Kecmanović. Udarcem iz punog trka za TV špice je stigao do 30:30, a Italijan je u narednom poenu poslao loptu u aut. Imao je Srbin brejk loptu, ali je Muzeti rizičnim drugim servisom došao do izjednačenja, u nastavku gema i do prve prednosti u ovom setu.

5:5 - Brejk!

Kad je bilo najpotrebnije Muzeti je odigrao najbolje i potpuno se vratio u igru. Krenuo je gem sa 0:30, a stigao brzo do dve vezane brejk lopte. Prvu je Srbin "poništio" sjajnim forhendom, ali drugu nije uspeo da spasi.

5:4 - Uradio je Muzeti šta je morao, nakon kratke pauze će Kecmanović servirati za prvi set.

5:3 - Bravo! Najlepše je kada sa nulom naši teniseri osvoje gem, kao što je to bio slučaj ovog puta. Kecmanović je na gem od osvajanja prvog seta.

4:3 - Ovaj put Muzeti lako dolazi do gema, imao je pomoć servisa pošto je stigao do četvrtog as udarca.

Pogledajte nesvakidašnju scenu koju smo zabeležili pre početka meča.

4:2 - Prvi put je Italijan pretio, stigao je i do brejk lopte, ali Kecmanović je imao spreman odgovor! Smeč udarcem je došao do izjednačenja, potom je proradio i bekhend, a onda je greškom rivala stigao do novog gema.

3:2 - Videli smo verovatni i najbolji poen u dosadašnjem toku meča. Nažalost, osvojio ga je Italijan koji je uspeo da izbegne nove probleme i da dođe do gema nakon što se suočio sa 15:30 za Kecmanovića.

3:1 - Znatno sigurnije od svog rivala Kecmanović osvaja svoje gemove i nadamo se da će tako i da ostane.

2:1 - Šteta... imao je Srbin novu brejk loptu, izvršio je pritisak još jednom na servisu rivala koji je ovaj put uspeo da se izvuče. Bila bi to lepa prednost za Kecmanovića.

2:0 - Siguran Kecmanović na svom servisu, potvrdio je brejk. Imao je i jedan odličan drugi servis koji mu je pomogao da bez problema dođe do gema.

1:0 - Brejk!

Birao je Kecmanović da li će da servira prvi, odlučio je da prepusti to rivalu i ispostavilo se da je to bila odlična odluka!.

Uoči meča:

Teniseri su odradili zagrevanje pred početak polufinala

Naravno, nestrpljivo se očekuje drugi meč dana u kom će Novak Đoković igrati protiv Janika Sinera s kojim je nedavno odigrao dva meča na završnom turniru u Torinu.

Međutim, podjednako bitan će biti i prvi meč u kojem Srbiju predstavlja Miomir Kecmanović. On je odradio sjajan posao u duelu sa Velikom Britanijom pošto je u dva teška seta i dva taj-brejka pobedio Džeka Drejpera i tako omogućio Đokoviću da trijumfom nad Kameronom Norijem donese Srbiji polufinale.

Kecmanović (55. na svetu) je dva puta igrao protiv Muzetija (27.) i oba puta je poražen. Prvo 2022. godine u polufinalu turnira u Napulu, a zatim i ove sezone u prvom kolu mastersa u Monte Karlu.

U četvrtfinalnom duelu koji je Italija odigrala protiv Holandije Muzeti nije izlazio na teren.

Nakon meča Kecmanovića i Muzetija na teren će Đoković i Siner, a ukoliko bude potrebe dubl će odlučiti pobednika.

Prijavljeni su parovi Novak Đoković/Dušan lajović - Simone Boleli/Lorenco Sonego, ali ako bude potrebe za dubl mečom, može da dođe do promena.

