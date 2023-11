'U ŠEST UJUTRU SU DOŠLI U MOJU SOBU..' Teniserka ZAGRMELA zbog HAOSA kroz koji je prošao Novak - i ona je doživela isti tretman!

Najbolji teniser ikada Novak Đoković susreo se juče sa vrlo neprijatnom situacijom, pošto je od njega traženo da uradi doping kontrolu neposredno pre početka meča, što je skandalozan tretman prema srpskom asu.

Povodom celokupne situacije oglasila se i nekadašnja ruska teniserka, Natalija Vihljanceva, koja tvrdi da je imala isti tretman.

Natalija se oglasila na Tviteru i objasnila da joj se to dogodilo pre pet godina, na turniru u Sankt Peterburgu.

I remember during St. Petersburg WTA in 2018 before my match doping officers came at 6 am to my hotel room. I tried to convince them that it’s my match day and they can’t bother me before match, but decided to pass doping test. Supervisor told me that it was against rules. https://t.co/eSs8hNgUkT