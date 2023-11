SINER POSLE VELIKE DRAME SRUŠIO ĐOKOVIĆA! Novak propustio NEVEROVATNU PRILIKU! Dubl odlučuje finalistu Dejvis kupa!

Pobedom protiv Novaka Đokovića nakon velike drame Janik Siner je sprečio poraz Italije od Srbije.

Treći set:

5:7 - Kraj meča!

5:6 - Neverovatno... Nakon što je spasio tri meč lopte, Siner je napravio brejk i serviraće za pobedu.

5:5 - Kakva šteta! Siner je spasio tri vezane meč lopte lopte... Stigao je servis u ključnom momentu.

5:4 - I onda još jednom Đoković ekspresno dolazi do svog gema! Nakon kratke pauze, Siner će morati da osvoji gem kako bi ostao u meču.

4:4 - Imao je Novak i brejk loptu, šteta što je nije iskoristio.

4:3 - Odličan je Đoković. I dalje s lakoćom dolazi do gemova u kojima servira.

3:3 - I dalje bez brejka u odlučujućem setu. Stigao je Đoković do izjednačenja, ali nije SIner dozvolio više od toga.

3:2 - Zvižduci sa tribina za Novaka Đokovića zbog toga što je ušao u kratku raspravu sa sudijom. Problem je nastao zato što je Sineru dozvoljeno da traži čelendž. Đoković je smatrao da je Italijan zakasnio, pa je prišao stolici da se požali. Imao je i podršku u vidu selektora Viktora Troickog.

2:2 - Definitivno u trećem setu gledamo najravnopravniju borbu.

2:1 - Nakon takvog gema, Đoković je prilično lako stigao do nove prednosti u trećem setu.

1:1 - Blizu 15 minuta je trajao prvi servis gem Sinera u trećem setu. Italijan je od 40:0 ušao u ozbiljne probleme. Sedam puta su stigli do izjednačenja, imao je Đoković i jednu brejk loptu, ali Siner je uspeo da pronađe dobre servise kojima je došao do izjednačenja.

1:0 - Odličan je i start odlučujućeg seta, barem iz ugla najboljeg tenisera na svetu.

Drugi set:

Brejkom je Novak završio drugi set! Na najbolji mogući način Đoković je odgovorio Sineru.

5:2 - Nije bilo prijatno pošto je Siner uspeo da veže dva poena i stigne do 40:40. Odigrao je Novak sjajan forhend, a potom je još jednom lopticu poslao tako da je ona jedva zakačila liniju sa "spoljašne" strane.

4:2 - Uspeo je Siner nekako da prekine Novakovu seriju. I u šestom gemu drugog seta imao je Italijan manje probleme.

4:1 - To je sada već mnogo bolje! Đoković sada igra fantastično i potpuno dominira u ovim trenucima.

3:1 - Brejk!

Konačno... Novak se probudio!

2:1 - Najsigurniji gem za Đokovića. Dva odlična servisa, pa još bolji forhend koji je jedva zakačio liniju.

1:1 - Izgubio je Siner samo dva poena na prvom servisu, napravio je 16 vinera, nasrpam Novakovih četiri i generalno je bolji u gotovo svakom statističkom segmentu.

1:0 - Ovo je bilo važno za početak. Sada je bitno da se ne ponovi sličan scenario onome što smo videli u prvom setu.

Prvi set:

2:6 - Kraj seta!

