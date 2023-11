'Tragičar sam, preuzimam odgovornost' ĐOKOVIĆ SLOMLJEN: Teniski reprezentativci utučeni nakon teškog poraza

Teniska reprezentacija Srbije poražena je od Italije u polufinalu Dejvis kupa. Nakon meča Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Viktor Troicki obratili su se novinarima.

TROICKI: Miša je bio fenomenalan.

- Fizički je bio spreman i za singl i za dubl. Zato je dobio šansu. Verovali smo i svakako verujemo u ovaj tim. Nažalost, nije se desilo ovog puta. Miša ima ozbiljne kvalitete i može mnogo više. Svima želim sve najbolje, navijam uvek za njih, podržavam ih i verujem da oni mogu mnogo više. To se odnosi na Mišu, Lacija, Hamada... nadam se da ćemo se vratiti sledeće godine.

ĐOKOVIĆ: Tragičar sam, preuzimam odgovornost

- Čast je igrati za Srbiju. Daleko je sledeća godina. hvala selektoru i svima što su nas bodrili. Svi su se potrudili da daju maksimum u okviru svoje uloge u timu. Viktor je rekao, jedna lopta je falila, ta lopta je bila moja. Preuzimam odgovornost, to je to. Tragičar sam, šta da radim. Idemo dalje.

TROICKI: Ponosan sam na svoje igrače.

- Ponosan sam na svoje igrače. Jedna lopta je falila da odemo u finale. Miša, Novak... Neverovatan meč sa Sinerom. Izvukao je zadnji atom snage. Svi znamo da je on najveći heroj Srbije. Toliko puta je izvukao nemoguće. On je čovek, svakome se desi, to je sport, nažalost. Bili smo jako blizu. Nije nam se dalo. Glava gore, idemo dalje. To je jedino što možemo nakon skoro osam sati igre. Italijanski dubl je bio svežiji. Iako je Siner igrao sa Novakom bio je u boljem momentu. To je sport, to je tenis. Meč nije gotov, dok se ne završi. Ostali smo bez finala. Glava gore.

KECMANOVIĆ: Bilo je teško pronaći rešenje za njihovu igru.- Bilo je trenutaka kada nismo znali gde se nalazimo i kako da odigramo. Nije bilo lako pronaći rešenje za njihovu igru.

