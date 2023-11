NESTVARNA FOTKA KRUŽI MREŽAMA: Novak izgubio za Srbiju posle 4.451 dan! Siner je tada ima DUGU KOSU i reket je bio 'veći od njega'

Svakoj seriji dođe kraj...

Najboji teniser svih vremena Novak Đoković prvi put posle više od 12 godina doživeo je poraz u Dejvis kupu. Tada je zbog povrede bio prinuđen da preda meč protiv Argentinca Huna Martina del Potra.

Podsetimo, Srbija je doživela neuspeh u polufinalu Dejvis kupa od Italije (2:1) u Malagi, a tragičar polufinala bio je najbolji teniser sveta Novak Đoković.

4451 - Novak Djokovic has lost his first Davis Cup Singles match since the semi-finals against Argentina in 2011 (vs Juan Martin del Potro by retirement), 4451 days ago - 12 years, 2 months and 7 days. Incredible.#DavisCup #DavisCupFinals | @DavisCup