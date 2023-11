JEL MOGUĆE? UŽASNA VEST ZA TENISERE SRBIJE! Dan nakon poraza u polufinalu Dejvis kupa, organizatori doneli KATASTROFALNU ODLUKU?!

Dejvis kup reprezentacija Srbije nažalost nije uspela da ostvari plasman u finale ovog takmičenja.



Podsetimo, u odlučujućem meču Novak Đoković i Miomir Kecmanović izgubili su od italijanskog para Janik Siner - Lorenco Sonogo sa 2:0, po setovima 6:3, 6:4.

A onda, dan nakon teškog poraza, stigla je još jedna katastrofalna vest za našu reprezentaciju.

Naime, organizatori Dejvis kupa doneli su šokantnu odluku koja nikako ne ide na ruku našim teniserima.

Naime, specijalne pozivnice za prolaz na finalni turnir naredne godine, dodeliće se Španiji i Velikoj Britaniji, piše dobro obavešteni novinar Hoze Morgado.

Spain and Great Britain receive the two Davis Cup Finals wild cards for 2024. Surprising Serbia doesn’t get one….