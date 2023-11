MORTUS PIJAN JE POBEDIO LEGENDU OVOG SPORTA! Napravio ČUDO za sva vremena, pa priznao: Nisam trenirao, samo sam izlazio i pio

Na prošlom Svetskom prvenstvu u snukeru najveću senzaciju priredio je 28-godišnji Luka Bresel.

Belgijanac je u četvrtfinalu sa 13:10 u frejmovima pobedio prvog nosioca, slavnog Ronija O'Salivena, ko-rekordera savremene ere snukera koji je osvojio sedam titula svetskog prvaka (zajedno sa Stivenom Hendrijem).

Način na koji se Bresel pripremao za ovaj turnir je urnebesan, a čak je u istom ritmu nastavio i na takmičenju...

- Pre turnira sam izlazio na žurke, ostajao sam budan do 6 ili 7 ujutro, igrao FIFA-u sa prijateljima, nisam trenirao - rekao je deveti nosilac za BBC Sport.

- Čak i nakon što sam pobedio Marka Vilijamsa [u drugoj rundi], vratio sam se kući u 7 ujutro autom, a onda smo ponovo izašli do 5 ili 6 ujutro, mrtvi pijani. Sledećeg dana, morao sam ponovo da se vozim, tako da je to potpuno drugačija priprema, ali funkcioniše - kaže "Belgijski metak".

