PA OVO JE HIT! Ni u ludilu ne biste pomislili šta NOVAK ĐOKOVIĆ sluša PRED MEČ! Obradović otkrio: Jednom sam mu uzeo slušalice, kad ono...

Bivši selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović oglasio se o skandaloznom tretmanu prema Novaku Đokoviću, koji je u završnici Dejvis kupa bio primoran da bude podvrgnut testiranju na doping i to sat i po pred meč, a onda i osuđivan zbog pesme "Veseli se srpski rode" uz koju su naši momci izlazili na teren u Španiji.

- Mi imamo pravo kad izlazimo na teren da pustimo neku pesmu, prvo im je smetalo kad smo počeli da lupamo u svlačionici "Marš na Drinu", to sam ja započeo 2007. kad sam bio selektor. Sad je Novak, odnosno naš tim, tražio da bude ta pesma, to je apsolutno naše pravo. Feilisijano Lopez, naš prijatelj i prvi čovek turnira, rekao je "OK, dajte mi tu matricu, pesmu", oni su to pustili i sve je OK. Sa čim bi trebalo da izađemo, sa Madonom ili Eltonom Džonom - poručio je Bogdanović.

On je podsetio da je mnoge oduvek mnoge zanimalo šta Novak sluša na slušalicama pred meč.

- Mene su Amerikanci jednom pitali kad je Novak izlazio sa slušalicama i pitali me koju muziku sluša. Uzeo sam mu slušalice, da čujem, a Nole je tada slušao Tomu Zdravkovića. Svašta sam mu gurao da sluša, od Ex-Yu roka, pa nadalje, ali imaš pravo da slušaš, slušaj to što ti je drago srcu - prisetio se Bogdan.

Prema njegovim rečima, uvek mu je bilo žao kada je gledao kroz šta Novak prolazi. Kako je konstatovao, traži se svaki mogući element da izvrše pritisak na njega.

- Meni je žao kada ga vidim kako se okreće prema publici, jer on radi posao koji bi trebalo da rade sudija, ITF, na kraju krajeva obezbeđenje u hali, koje bi trebalo da vidi i posmatra navijače - dodao je Obradović.

Osvrnuo se nekadašnji selektor i na pritiske zbog doping testa i napada da bi Đoković trebalo da bude suspendovan jer je tražio uzorkovanje posle meča a ne pre njega. Iako je u međuvremenu potvrđeno da je sve bilo po propisima, Bogdan je dodatno pojasnio.

- Pravilo je da oni 24 sata mogu da vas bilo kako testiraju, da mogu da vam dođu u tri sata ispred kuće i zvone na interfon, kao Janku Tipsareviću jednom. Bukvalno vas bude, zalepljeni su za vas, oni su kao otrovne pečurke, zalepe se za vas i to je psihološki pritisak za vas kao igrača. Treba da daš urin, a mi imamo neki naš bioritam, ljudi imaju potrebe u određeno dobar, nisi spreman u svakom trenutku. Uveli su sa druge strane i davanje krvi, mnogi se plaše, igla, potrebno je i vreme da se oporavite, može da bude bolno, šta ako vam promaše venu, pa vas bodu ponovo? Igrači su se složili, znaju da su profesionalci, podnose to, ali meni se čini ono krajnje - da nisu zbog njih napravili sport, već zbog sportista. U celoj ovoj situaciji vidi se da doping-kontrola jeste na prvom mestu... Trebalo bi Janka da pitate o tome, kao i ostale igrače. Znate da je i Viktor bio kažnjen godinu dana jer navodno nije dao krv na vreme, katastrofa - zaključio je Obradović.

Autor: