Da li je ovo Nadalovo priznanje da je Novak najbolji svih vremena?

Jedan od najboljih igrača svih vremena i najveći rival Novaka Đokovića, Rafael Nadal, nedavno je napisao knjigu i tom prilikom spomenuo našeg tenisera.

Jedna od tema ove knjige jesu njegovi protivnici, a posebno je govorio o Novaku Đokoviću i Rodžeru Federeru.

- Kod Federera, pravilo je uvek strpljivo da se isključujete, znajući da ćete ga pre ili kasnije naterati da pogreši. Kod Đokovića nema jasnog taktičkog plana. Jednostavno je u pitanju igranje na najbolji mogući način, sa maksimalnim intenzitetom i agresijom, u nastojanju da zadrži kontrolu nad bodom, jer u trenutku kada mu dozvolite da dobije prednost, on je nezaustavljiv - napisao je Nadal.

Ove reči dosta znače, a Nadal je u prethodnom periodu, deluje, prihvatio činjenicu da je šansa da sustigne srpskog tenisera jako niska.

In his book, Rafa Nadal explains the difference between beating Roger Federer and beating Novak Djokovic.



His basic strategy to beat Federer - patience.



However, he says that "there is no clear tactical plan" to beat Djokovic and that he can be "unstoppable". pic.twitter.com/KgHmFF3tor