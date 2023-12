KIRJOS U ŠOKANTNOJ ISPOVESTI OTKRIO: Samopovređivao sam se, on je to video i probao je da mi pomogne...

Nik Kirjos je zbog povrede i oporavka od iste propustio čitavu 2023. godinu. Bili smo uskraćeni za brojne egzibicije na koje nas je navikao, komentare, svađe i prepiske, a njegovom povratku nadamo se u sledećoj sezoni.

Da li će i kada do toga doći još uvek nije poznato, o čemu je sam Nik pričao za australijski "SkyNews".

- Ne vidim sebe nigde u bliskoj budućnosti. Ja sam neko ko ide od dana do dana. Nisam neko ko pravi i ispunjava planove. Svakog dana posmatram kako se moje telo oseća - rekao je Kirjos.

U razgovoru za isti medij pričao je ponovo o problemima sa mentalnim zdravljem, šta je sve radio i ko je probao da mu pomogne.

- Osvajao sam turnire, ali sam i pio svako veče, samopovređivao se, pekao se raznim stvarima po ruci, sekao se iz zabave. Osećao sam zavisnost od bola i mrzeo sam sebe. Mrzeo sam da se budim i da budem Nik Kirjos.

- Endi Mari je video ožiljke i pitao me je: 'Šta ti je to na ruci?' Pokušavao je da me posavetuje, ali sam ja tada bio u prilično lošoj fazi i nisam ni slušao. Ali, sada sam mu veoma zahvalan.

Pričao je Nik i o momentima kada je on bio tu za mnoge koji su prolazili kroz sličnu situaciju.

- Pomogao sam mnogim ljudima. Skoro da sam bio svetionik za druge koji su preopterećni problemima zbog kojih se odaju piću, drogama i sličnim stvarima. Kada mi se obrate, otvore se i osećaju da nas povezuju ta iskustva. Ljudi mi dolaze sa stvarnim problemima i šalju mi fotografije u porukama na Instagramu, na kojima se vidi kako se samopovređuju i žele da izvrše samoubistvo. Ponekad razgovaram i telefonom s tim ljudima - zaključio je Kirjos uz dodatak da mu je sve to pomoglo da shvati koliko mu porodica znači i koliko je danas zahvalan.