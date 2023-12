KO JE HAMAD MEĐEDOVIĆ, PRINC DŽEDE? Novak mu pomogao kad mu je bilo najteže, zvali ga na turnir umesto Alkaraza, on pokazao da je najbolji na svetu

Srpski teniser Hamad Međedović osvojio je ATP Next Gen turnir pobedivši Artura Fisa rezultatom 3:2 (3:4, 4:1, 4:2, 3:4, 4:1). U pitanju je završni masters za mlade igrače koji se igra po posebnim pravilima, odnosno set se igra na četiri dobijena gema, a meč na tri dobijena seta. Ovaj turnir postoji od 2017. godine.

O tome koliko je Međedović igrao dobro pokazuje i podatak da nije ispustio nijedan gem na svoj servis u celom meču. Takođe, Hamad je pokazao neverovatnu mentalnu snagu. Imao je dve meč lopte u taj-brejku četvrtog seta, ali ih nije iskoristio, pa se otišlo u set odluke. Momentum je bio na strani Fisa i mnogi su pomislili da će Francuz trijumfvovati. Ipak, Srbin je odigrao maestralno i rivalu prepustio tek jedan gem. Međedović je rođen 18. jula 2003. godine u Novom Pazaru i ovo mu je najveći trofej u karijeri.

Prvu pobedu na ATP turu je zabeležio kada je debitovao u Dejvis kupu pobedivši Viktora Durasovića u meču protiv Norveške koji je Srbija pobedila sa 4:0.

U martu 2023. godine, Međedović je osvojio svoju drugu titulu na čelendžerima na Kiškut openu nakon što je u finalu pobedio Nina Serdarušića.

U aprilu 2023, dobio je specijalnu pozivnicu da učestvuje na ATP 250 turniru Srpska open u Banja Luci.

Hamad Međedović je na turnir u Džedi stigao kao 110. igrač sveta, a 10. na listi kada se gledaju igrači samo do 21 godine. S obzirom da četiri najbolja mlada tenisera nisu bila u Džedi otvorilo se mesto za njega i on ga je na fantastičan način iskoristio. Upao je na mesto koje je po pravilima trebalo da pripadne Karlosu Alkarazu ili Holgeru Runeu i dokazao da je bio pravi izbor jer je turnir na kraju osvojio!

U svojoj grupi je prvo savladao Amerikanca Aleksa Mihelsena 3:2 u setovima, potom je sa 3:1 pao Luka Van Aše, a sa 3:1 je savladao i Jordanca Abedlaha Šelbajha. U polufinalujedva da je izašao na teren jer je osvojio prvi set, a onda mu je na samom početku drugog Švajcarac Dominik Striker predao meč. Pre Hamada na završnom turniru za mlade tenisere nastupio je i Miomir Kecmanović, ali on je 2019. godine bio manje uspešan jer je ispao u polufinalu.

Međedović je član Teniske akademije Novak, a njegov trener je Ilija Bozoljac.

- Imamo sreće da smo završili i kod Novaka, hvala Bogu - počeo je svojevremeno priču za Sportal Eldin Međedović, Hamadov tata.

Potom je nastavio:

- Novak se stvarno trudi oko Hamada. Na sve načine: finansijski, mentalno i društveno. Sećam se drugog razgovora sa Novakom. Tada smo konkretno razgovarali oko koraka u Hamadovoj karijeri. I evo, iskreno ću vam reći, štipao sam sebe tokom tog razgovora da bih ubedio sebe da se sve to događa. On mi je predlagao ideje, šta da radimo u vezi sa Hamadom i sećam se da sam mu rekao: "Nole, izvini, ali sve to košta!" On nastavlja, predlaže mi trenera, priča kako ćemo, šta ćemo i dodaje: "Hamadovo je samo da trenira, ostalo ću ja!" Ja mu opet kažem: "Nole, to košta!"

- Tada mi je Novak rekao: "Edo, ne radim ovo zbog para! Imam gde zarađujem novac. Jednostavno, moja uloga i moj zadatak je da pomognem. Kakav bih ja kao čovek bio ako ne bih deci koja to zaslužuju, koja vole tenis, još i postižu rezultate, pomogao?" Ja ga slušam, a on dodaje: "Znaš kako ćemo? Sutra kada Hamad uspe, isto ćeš da uzmeš nekoga kome ćete vi da pomognete!"

Obećanje Nole nije zadržao samo na rečima, već je odmah prešao na dela:

- Tokom cele 2021. godine, sve trenere, kompletna putovanja, hotele, avionske karte, fizioterapeuta, masažere, pripreme na koje su zajedno išli, dinara nismo dali ni za šta. A to nije novac koji je u tom svetu tenisa mali. To je stvarno jedna velika svota. Jedan trener košta puno, pa gde su kondicioni trener, fizioterapeut, tereni... Zamislite, najbolji na svetu zove moje dete da idu zajedno na pripreme. Zamislite to! To bi bilo kao da vas Ronaldo ili Mesi zovu i kažu: "Ajmo na fudbal!" ili "Javi mi se ako ti treba nešto!" Te stvari u današnjem vremenu deluju malo strane, ali hvala Bogu ima ljudi kojima nije sve novac već gledaju ljudskost.

Srbija ima najboljeg tenisera svih vremena, ali i najboljeg mladog tenisera sveta.