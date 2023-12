'NOVAK MI JE TADA REKAO - NJEGOVO JE SAMO DA TRENIRA, OSTALO ĆU JA' Kako je Đoković pomogao Hamadu da postane najbolji na svetu!

Srpski teniser Hamad Međedović osvojio je prestižni "Next Gen" turnir u Džedi i tako poneo epitet najboljeg mladog tenisera na planeti.

Nema sumnje da će ovaj fantastičan uspeh biti ozbiljan vetar u leđa 20-godišnjem momku iz Novog Pazara koji predstavlja svetlu budućnost srpskog tenisa.

Malo ljudi zna da ništa od ovoga najverovatnije ne bi bilo moguće bez velike pomoći koju je talentovani as imao od svog starijeg kolege Novaka Đokovića.

Nole je na vreme prepoznao ogroman talenat kod Hamada i nesebično pomogao njegovoj porodici da se izbori sa svim poteškoćama.

O tome je otvoreno u jednom intervjuu koji je svojevremeno dao za "Sportal" govorio Hamadov otac Eldin Međedović.

"Imamo sreće da smo završili i kod Novaka, hvala Bogu. Novak se stvarno trudi oko Hamada. Na sve načine: finansijski, mentalno i društveno. Sjećam se drugog razgovora sa Novakom. Tada smo konkretno razgovarali oko koraka u Hamadovoj karijeri. I evo, iskreno ću vam reći, štipao sam sebe tokom tog razgovora da bih ubijedio sebe da se sve to događa. On mi je predlagao ideje, šta da radimo u vezi sa Hamadom i sjećam se da sam mu rekao: "Nole, izvini, ali sve to košta!" On nastavlja, predlaže mi trenera, priča kako ćemo, šta ćemo i dodaje: "Hamadovo je samo da trenira, ostalo ću ja!" Ja mu opet kažem: “Nole, to košta!" kaže Eldin i dodaje:

Hamad Medjedovic: “Novak Djokovic’s been helping me out financially. Giving me whatever I need for my career. He covered it all. He just helped me out when I needed it & still helping me out in all types of ways. I’m glad he’s there for me.”@DjokerNole always there to help 🥹❤️ pic.twitter.com/agjoBsHF14