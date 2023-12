KIRJOS OČITAO LEKCIJU BRITANSKOM NOVINARU! Nazivao Novaka PREVARANTOM i LAŽOVOM, sada je čuo zbog čega je Đoković teniski GOAT!

Nik Kirjos gostovao je u emisiji kod britanskog novinara Pirsa Morgana koji je ostao upamćen po brojnim kritikama na račun Novaka Đokovića, te mu je u nekoliko rečenica objasnio zbog čega je Srbin apsolutni teniski GOAT.

- Mislim da je Novak najbolji teniser svih vremena. Ima 24 grend slema i mislim da će ih osvojiti još nekoliko. To je suludo. Mislim da on ne dobija dovoljno zasluga. Na Turu je skoro 20 godina. Osim toga, tenis je jedan od retkih sportova na svetu gde se ne zna koliko će meč trajati, može da traje sat i po, četiri sata, planovi se menjaju. Morate biti u stanju da se prilagodite. Evo zašto je Novak po meni jedan od najvećih sportista u istoriji, nije kao fudbal gde se igra 90 minuta - rekao je Kirjos.

Morgan je u prošlosti često žestoko kritikovao Novaka, te je prilikom deportacije Đokovića iz Australije na društvenim mrežama napisao sledeće.

- Brejking: kovid prevarant, lažov i antivakserska ikona Novak Đoković izgubio je poslednju žalbu protiv deportacije i biće izbačen iz Australije bez prilike da se takmiči na Australijan openu. Dobro.

BREAKING: Covid rule cheat, immigration form liar, & anti-vaxxer icon Novak Djokovic loses final appeal against deportation & will be thrown out of Australia without being able to compete in Aus Open. Good. 👏👏👏 pic.twitter.com/nZAVgSsZK8