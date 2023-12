Kakve su šanse Novaka Đokovića da osvoji još neki Grend slem u 2024. godini? Deluje da dileme nema

Najbolji teniser na svetu, Novak Đoković trenutno se nalazi na dugom, ali zasluženom odmoru, gde pokušava da sakupi energiju za ono što ga očekuje tokom 2024. godine. Mnogi se pitaju koliko neverovatni Srbin može da uradi u sezoni koja je pred nama, odnosno da li mlađe nade mogu da mu pariraju.

A ako je verovati statističarima i bukmejkerima, Nole će zasigurno dodati još neki trofej sa Grend slemova u svoju kolekciju. Trenutno stoji na brojci od 24 pehara.

I ne bi bilo apsolutno nimalo čudno da se to desi već u Australiji gde ih je sakupio čak 10 do sada. Bukmejkeri smatraju da je na ovom turniru trenutno Nole najveći favorit sa kvotom od samo 2,1 da dođe do pehara, a odmah iza njega je Karlos Alkaraz.

Upravo je Španac glavni takmac prema svim statistikama Novaku u predstojećoj godini, pa je tako na Rolan Garosu zapravo on najveći favorit i na njega se postavlja kvota od 2,75. Samo malo iza je Novak sa kvotom 3,50.

Kada je reč o Vimbldonu, šanse između Novaka i Karlitosa su identične i na obojicu je postavljena kvota od po 2,50, a šanse rastu za Đokovića kada je US open u pitanju i na ovom turniru je Novak ponovo favorit sa kvotom 2,10.

Uz to, tokom 2024. godine su u opticaju Olimpijske igre u Parizu, tako da se najiskrenije nadamo da će nas naš najbolji teniser još koji put obradovati sa terena u narednih 365 dana.