Novak nije najbolji ikad odskoro, već od 2011: Đoković kao Nadal, Federer i Mari zajedno, evo dokaza

Sve je manje argumenata u korist ljudi koji i dalje tvrde da Novak Đoković nije najbolji teniser svih vremena. Tome u prilog ide podatak koji je izvukla jedna stranica na društvenim mrežama.

O čemu se radi? Naime, Novak Đoković je od 2011. godine osvojio ukupno 64 velika turnira, što je duplo više od drugoplasiranog Nadala, koji se nalazi na koti od 31.

Interesantno je da je Đoković osvojio više velikih turnira nego što su kombinovano osvojili Rafael Nadal, Rodžer Federer i Endi Marej u proteklih 13 godina.

Ovo je dokaz surove dominacije srpskog tenisera, a dovoljno govori i o diskusiji za najboljeg igrača u istoriji "belog sporta".

Danac ima plan kako da pošalje Đokovića u penziju



Holger Rune ima ideju kako da pošalje Novaka Đokovića u penziju. Danski teniser uveren je da će se Srbin povući u onom momentu u kojem počne konstantno da gubi od mlađih rivala.

Mlađani danski teniser smatra se jednim od predvodnika nove generacije, uz Karlosa Alkarasa i Janika Sinera.

- Svi smo imali odlične sezone. Janik je bio fenomenalan, Karlos je osvojio vimbldonsku titulu. Za sport je dobro da postoji grupa momaka koja može da dominira na Turu. Ne kažem da već dominiramo, Novak je i dalje tu, tako da moramo da pokušamo da ga sklonimo s vrha - rekao je Rune.

