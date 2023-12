ĐOKOVIĆ POSTAVIO JOŠ JEDAN REKORD: Nole ponovo ispisao istoriju

Novak Đoković dominirao je tenisom i u 2023. godini, u kojoj je osvojio tri Grend slema, Završni masters i još tri titule na ATP turu, uz još jedno finale Grend slema i finale Dejvis kupa, kao i prvo mesto na kraju godine.

Đoković je osvojio sedam titula ove sezone, najviše od svih tenisera.

Ovo mu je čak 12. put u karijeri da je u jednoj sezoni osvojio najmanje pet titula.

Tako je oborio još jedan rekord, čoveka koji ima najviše ATP titula ikada – Džimija Konorsa.

Do sada je Konors bio izjednačen sa Đokovićem, a sada ga je Novak prestigao.

Ovo mu je 12. sezona sa 5+ titula i Konors ostaje iza njega sa 11 takvih sezona.

Kad Englezi moraju da se poklone Đokoviću

Najbolji teniser sveta Novak Đoković jedan je od šest kandidata za sportistu godine u izboru BBC-ja.

"Glasanje na sajtu BBC-ja traje do 12. decembra, a nagrada najboljem sportisti biće dodeljena 19. decembra u uživo emisiji. Prošlogodišnji osvajač prestižne nagrade je fudbaler Lionel Mesi koji je sa Argentinom osvojio Svetsko prvenstvo u Kataru. Ovogodišnji kandidati pored Novaka Đokovića su: gimnastičarka Simon Bajls iz Sjedinjenih Američkih Država, fudbalerka Ajtana Bonmati iz Španije, fudbaler Erling Haland iz Norveške, ragbista Sija Kolisi iz Južnoafričke Republike i vozač Formule 1 Maks Verštapen iz Holandije", prenosi BBC.

Zašto je Novak kandidat?

Novak Đoković je započeo još jednu dominantnu godinu osvajanjem rekordne titule 10. Australijan opena, pre nego što mu je uspeh na Rolan Garosu obezbedio 23. GS titulu - sad ima najviše od svih.

To ga je takođe učinilo prvim čovekom u istoriji koji je osvojio svaki GS najmanje tri puta. U septembru, 36-godišnjak je osvojio US Open i obezbedio svoju 24. grend slem titulu, čime je izjednačio rekord Margaret Kort u konkurenciji svih vremena. Izvan slem turnira, osvojio je rekordnu sedmu titulu u ATP finalu i nadmašio Štefi Graf za najviše nedelja provedenih kao broj jedan na svetu, sa sadašnjim brojem od više od 400.

Đoković kao Nadal, Federer i Mari zajedno, evo dokaza

Sve je manje argumenata u korist ljudi koji i dalje tvrde da Novak Đoković nije najbolji teniser svih vremena. Tome u prilog ide podatak koji je izvukla jedna stranica na društvenim mrežama.

O čemu se radi? Naime, Novak Đoković je od 2011. godine osvojio ukupno 64 velika turnira, što je duplo više od drugoplasiranog Nadala, koji se nalazi na koti od 31.

Interesantno je da je Đoković osvojio više velikih turnira nego što su kombinovano osvojili Rafael Nadal, Rodžer Federer i Endi Marej u proteklih 13 godina.

Ovo je dokaz surove dominacije srpskog tenisera, a dovoljno govori i o diskusiji za najboljeg igrača u istoriji "belog sporta".

Danac ima plan kako da pošalje Đokovića u penziju

Holger Rune ima ideju kako da pošalje Novaka Đokovića u penziju. Danski teniser uveren je da će se Srbin povući u onom momentu u kojem počne konstantno da gubi od mlađih rivala.

Mlađani danski teniser smatra se jednim od predvodnika nove generacije, uz Karlosa Alkarasa i Janika Sinera.

- Svi smo imali odlične sezone. Janik je bio fenomenalan, Karlos je osvojio vimbldonsku titulu. Za sport je dobro da postoji grupa momaka koja može da dominira na Turu. Ne kažem da već dominiramo, Novak je i dalje tu, tako da moramo da pokušamo da ga sklonimo s vrha - rekao je Rune.

Uprkos svim naporima ostalih tenisera, Đoković je ponovo godinu završio na prvom mestu, sa tri osvojena grend slema.

- Novak je osvojio tri od četiri slema ove godine. Ne možemo da kažemo da je otišao jer moramo da ga pobedimo svaki put, ne samo jednom. Probaću da ga savladam svaki put jer ako nastavlja da osvaja velike turnire, zašto bi prestajao?

Ove godine Danac je pobedio Srbina na turniru u Rimu, ali je gubio u njihovim duelima u Parizu i Torinu.

- On neće prestati dok ga ne svrgnemo, a to ćemo uspeti ako što pre podignemo nivo. Meni se zapravo sviđa što je Novak još tu jer tako mi mlađi možemo da vidimo šta je prava stvar, šta je ono što je potrebno uraditi. Da nikada nismo imali iskustvo igranja protiv Rodžera, Rafe ili Novaka, mislim da bi nam nešto nedostajalo. Novak postavlja ekstremno visok standard i nama je od velike pomoći da to vidimo iz prve ruke – zaključio je Rune.

