Novak Đoković će i 2023. godinu završiti kao prvi na ATP listi, a ove sezone ponovo je bio daleko ispred ostalih i kada je zarada od nagrada na turnirima u pitanju.

Na račun Đokovića slilo se ukupno 15.936.097 dolara što je preko pet miliona više od drugoplasiranog Karlosa Alkaraza koji je zaradio 10.753.431.

Treći na listi je Danil Medvedev sa 9.239.679, a četvrti Janik Siner koji je prihodovao 8.298.397 dolara.

Novak Djokovic earned more than anyone in 2023 🔥



Do you think he will become first player to earn $200 million career prize money in 2024? 👏#NovakDjokovic #CarlosAlcaraz #DaniilMedvedev #JannikSinner #Tennis pic.twitter.com/RCGsg21f67