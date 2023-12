OVO PRVI PUT MORAM DA URADIM! Novakov veliki prijatelj digao glas, žestoko udario na ATP

Kanadski teniser Vasek Pospišil, uz Novaka Đokovića, jedan je od najaktivnijih u PTPA organizaciji i dalje kritikuje rad ATP. Pospišil je više puta ove sezone izlazio sa stvarima koje po njemu nisu adekvatno rešenje, a jedna od njih su i loptice na Turu.

On kao i mnogi drugi teniseri, pa i sam Novak Đoković, ali i Karlos Alkaraz i Danil Medvedev, smatra da je veliki problem to što se menjaju loptice sa trurnira na turnir.To je po mnogima razlog što dolazi do sve većeg broja povreda kod tenisera i teniserki.

Vasek se oglasio na društvenim mrežema porukom iz koje se jasno može videti da je odapeo novu strelicu ka ATP.

- Ovo je prvi put u karijero da sam napravio raspored turnira na kojima ću igrati na osnovu tipova loptica koje koriste, pre nego zbog geografske lokacije i podloge na kojoj se igra - poručio je Pospišil.