Mesi ispred Đokovića? Sada je stvarno dosta, Srbin zaslužuje više poštovanja

Čuveni njujorški magazin "Tajm" nedavno je proglasio Lionela Mesija za najboljeg sportistu 2023. godine, što je izazvalo određene polemike u javnosti!

Diskutabilno je da li je Mesi zaslužio ovo priznanje, pogotovo što se u objašnjenju najviše ističe da je, dolaskom u Inter iz Majamija, SAD pretvorio u fudbalsku zemlju.

Sajt "welovetennis.fr" smatra da nije zaslužio, odnosno da je Novak Đoković taj koji bi trebalo da ponese ovo laskavo priznanje. Tekstom koji su objavili, pokušali su da objasne i zašto.

