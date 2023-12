NOVAK ĐOKOVIĆ OD TURNIRA ZARADIO NEVEROVATNU CIFRU: Srbin je bolji od NADALA I FEDERERA!

Profesionalna teniska karijera Novaka Đokovića traje punih 20 godina, a protkana je velikim brojem trofeja.

Pored 24 grend slem titule Novak Đoković osvojio je 98 ATP trofeja, igrao u još 40 finala koje je izgubio. Njegova zarada od učešća na turnirima iznosi neverovatnih 180,643,353 dolara!

Po tom parametru, među 50 najboljih tenisera sveta, Novak Đoković daleko je ispred svih aktivnih igrača, ubedljivo je broj 1 u svetu. A, ove godine najbolji svetski i srpski teniser igrao je na samo 12 turnira, naravno onima najjačeg ranga i najvećeg nagradnog fonda.

Drugoplasirani teniser sveta Karlos Alkaraz nije čak ni na drugom mestu po zaradi u karijeri, jer je do sada inkasirao 22,583,074 dolara. Godinu je završio na sedmom mestu, ali ne treba da tuguje, pred njim je tek karijera.

Ispred Španca, a iza Srbina su Aleksandar Zverev iz Nemačke (37,830,158), Stan Vavrinka iz Švajcarske (36,558,554), Danil Medvedev iz Rusije (35,840,061), Stefanos Cicipas iz Grčke (27,983,896) i Grigor Dimitrov iz Bugarske (24,700,429). Od Srba među 50 najboljih na svetu plasiran je još Laslo Đere, 38. na ATP listi sa ukupnom zaradom tokom karijere od 5,234,216 dolara.

Novak Đoković ove sezone zaradio je 15,952,044 dolara za sezonu, uključujući 15.947 dolara iz dubl mečeva. Igrao je sva četiri grend slem finala i osvojio tri. U svoju riznicu 2023. stavio je sedam titula i konkurenciji zadao domaći zadatak.

Novak Djokovic earned $4.4M by winning the ATP Tour finals to push him over $180M in prize money for his career



✍️: https://t.co/j5U46GsVE1



(He almost didn't advance out of the round robin stage) pic.twitter.com/DiVIc8AORF