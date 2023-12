OVO JE MOGLO DA BUDE BAŠ GADNO! Đoković izašao iz kola, pa umalo da se ŽESTOKO POVREDI! Pogledajte JEZIV snimak (VIDEO)

Novak Đoković iza sebe ima još jednu fenomenalnu sezonu, nakon koje je odlučio da se pošteno odmori sa svojom porodicom.

Nažalost, iako je od početka godine Đoković osvojio ukupno osam titula, gorak ukus u ustima ostaje, pošto je u polufinalu Dejvis kupa izgubio od Janika Sinera na tragičan način.

Novak je trenutno u Marbelji gde puni baterije za naredne izazove, a na društvenim mrežama pojavio se jedan snimak koji je zabrinuo sve njegove navijače. slobodno vreme.

Naime, prilikom izlaska iz automobila, Novaku je proklizala noga, nakon čega je udario ivičnjak i potom prasnuo u smeh.

Smejao se najbolji teniser sveta, iako je "na prvu" situacija izgledala zastrašujuće...

Earlier today 🇪🇸



Ops❣️❣️❣️ @DjokerNole 🫣



Nole (laughing) to Mark & the @ASICSTennis team:



- It was a joke, BTW! It was all pre-planned! 😅😂 pic.twitter.com/6GJN2veSe9