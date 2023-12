PAKLENI IZAZOV ZA RAFAELA NADALA - BAŠ MU JE BILO TEŠKO! Španac 'sastavljao' ŠAVRŠENOG TENISERA - evo šta je 'uzeo' od Đokovića!

Čuveni teniser Rafael Nadal imao je zadatak da sastavi idealnog tenisera, tako što je od svojih kolega koristio razne segmente.

U opticaju je bilo šest stavki, a jedan segment je uzeo i od najboljeg tenisera ikada, Novaka Đokovića.

Naime, Rafa je od Novaka "uzeo" bekhend, dok je od Rodžera Federera "pozajmio" forhend udarac...

🧠 Rafael Nadal was asked today (by @holgermu) to create a perfect player, here was his answer:



Serve - Karlovic 💥

Forehand - Federer 🔨

Backhand - Djokovic 🤖

Volley - Stepanek 😮‍💨

Fitness - Alcaraz 💪

Mentality - Nadal 🧠



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/zbu2Xq8oxm