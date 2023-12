TRAŽE BOLJI ŽIVOT: Dve rukometašice nestale tokom Svetskog prvenstva

Bendikta Manga Ambasa i Marijana Batamag, rukometne reprezentativke Kameruna, nestale su tokom Svetskog prvenstva koje se trenutno održava u Francuskoj!

Inostrani mediji pišu da su pomenute igračice prosto napustile trening kamp, najverovatnije u potrazi za boljim životom.

- Videla sam izveštaje u kojima se navodi da su dve kamerunske igračice nestale bez traga. Savez je prokomentarisao stvar i rekao da su pokušali da pripaze na tim, ali nisu oni krivi što su njih dve nestale. Da se bolje izrazim, pobegle su, s obzirom da su ponele sve svoje stvari - rekla je kamerunska novinarka Lokadija Bongben.

Zanimljivo, ovo nije prvi put da se "bežanje" dešava, jer je pet igračica otišlo tokom SP u Španiji pre dve godine.

The Morning Club - 8 December: Leocadia Bongben on the troubling trend of Cameroon’s vanishing players



Cameroon made history at the 2023 Women’s World Championship this week, reaching the main round for the first time, thanks to a 26:23 victory over Paraguay on Monday. However,… pic.twitter.com/tFGAKuPq7b