NAJZAD! NOVAK PRIZNAO DA NIJE U PRIJATELJSKIM ODNOSIMA SA NADALOM I FEDEREROM: Lično, voleo bih, ali... (VIDEO)

Intervju Novaka Đokovića za američku televiziju napravio je haos i pre nego što je izašao, a sada je na društvenim mrežama dostupan deo koji ljibitelje "belog sporta" posebno zanima - rivalstvo "velike trojke"

Đoković je u opširnom intervjuu sa Jonom Verrhajmom u emisiji "60 minuta" otvorio dušu i pričao o Rodžeru Federeru i Rafaelu Nadalu.

"Želeo bih - da. Zaista bih voleo", kaže Đoković o prijateljskoj budućnosti sa Rodžerom i Rafom i dodaje:

"Lično, voleo bih. Mislim, znam da se očigledno (smeh) nismo tako dobro slagali tokom karijere van terena. A mi nismo prijatelji jer, znate, mi smo rivali i teško je kao takmičari da budemo veoma bliski i delimo i dajemo uvid u svoj život ili osećanja, znate, moglo bi biti upotrebljen protiv tebe za teniske rekorde i priliku daljih susreta na terenu", rekao je Novak i istakao da uprkos svemu gaji veliko poštovanje prema njima.

