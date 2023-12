NOVAKA PITALI DA LI JE ANTIVAKSER: O odgovoru Đokovića BRUJAĆE CELA PLANETA! (VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković veliku pažnju privukao je stavom da želi da se vakciniše protiv korona virusa, te su ga prozvali "antivakserom".

Ovaj njegov potez napravio mu je dosta problema u karijeri, odvojio ga je od terena i turnira, ali ne i od ideje da ne primi cepivo.

U velikom intervjuu sa Jonom Verrhajmom u emisiji "60 minuta" upitan je da li je "antivakser" na šta je Novak imao odgovor o kojem će se dugo pričati.

"Ljudi pokušavaju da me deklarišu kao anti-vaksera. Nisam anti-vakser, niti sam pro-vakser, ja sam za mogućnost izbora", izjavio je Novak Đoković.

JUST IN: Tennis star Novak Djokovic who was chastised and banned from events for refusing to take the COVID vaccine says he’s “not anti-vax” but instead “pro freedom to choose.”



