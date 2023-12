ATP SE POKLONIO NOVAKU: Još jedan dokaz da je Đoković kralj teniskog sveta (VIDEO)

Još jedna teniska sezona za pamćenje je završena. Nije novost da ju je obeležio najbolji svetski teniser, Novak Đoković. Blistao je Nole kao da je u tinejdžerskim godinama, te pokazao da će golobrada generacija koja dolazi morati dobro da se pomuči da ga skloni sa vrha u godinama koje dolaze. Čak je i ATP morao Novaku da oda priznanje.

Novak Đoković, Karlos Alkaraz, Janik Siner, neki su od igrača koji su u sezoni 2023. odigrali najbolje mečeve, a neprikosnoveni su Novak i Karlitos koji su odigrali duel koji će se dugo prepričavati.

Njihova borba u sinsinatiju opisana je od strane ATP-a upravo tako, "meč koji će se dugo pamtiti u svetu tenisa". Nole je spasao meč loptu, pa potom trijumfovao u duelu koji je trajao skoro četiri sata (tri časa i 49 minuta). On sam je taj megdan okarakterisao kao "jedan od najtežih u životu".



Zanimljivo je da se radi o najdužem meču na ATP turu koji je odigran u tri seta još od 1990. godine.

Dok je Đoković imao problema u vrelom Sinsinatiju, Alkaraz je izgledao kao da će lako doći do pobede kada je vodio 1:0 i imao brejk.

Kako prenosi ATP:

- Ipak, 36-godišnji Đoković je podigao svoj nivo igre u impresivnom prikazu fizičke izdržljivosti i mentalne snage, spasavajući meč loptu pri rezultatu 5/6 u taj-brejku drugog seta pre nego što je nadmašio mlađeg protivnika i osvojio svoju 39. Masters 1000 titulu.

- To je neverovatno. Od početka do kraja prošli smo kroz mnogo toga. Toliko uspona i padova, sjajnih poena, loših igara, udaraca toplote, vraćanja. Sveukupno, jedan od najtežih i najuzbudljivijih mečeva u kojem sam ikada učestvovao, i to su vrste trenutaka i mečeva za koje nastavljam da radim iz dana u dan. - rekao je Novak posle meča.

Alkaraz, koji je igrao značajnu ulogu u jednom od najboljih finala u istoriji ATP tura, bio je u mogućnosti da ceni priliku, čak i u porazu:

- Neverovatno je igrati protiv tebe, deliti teren s tobom, učiti od tebe - rekao je Alkaraž svom protivniku tokom ceremonije dodele trofeja. Ovaj meč je bio zaista tesan, ali sam puno naučio od šampiona kao što si ti.

Kada je reč o ostalim duelima, drugi najatraktivniji bio je onaj u kojem je Siner pobedio Novaka sa 2:1 (7:5, 6:7, 7:6).

Potom, slede dueli Sinera i Alkaraza iz Majamija, a u ovom duleu, ponovo je slavio Siner sa 2:1. Na 4. mestu je ponovo Đoković i njegov duel sa Kordom kada je posl epreokreta pobedio sa 2:1 u Adeleidu na startu sezone. I, na poslednjem, petom mestu je duel u kojem je Medvedev slavio protiv Zvereva sa 2:1.

Podsetimo, Đoković je dao intervju CBS televiziji koji bi trebalo da u nedelju ugleda svetlost dana, a i pre samog objavljivanja intervjua u emisiji "60 minuta" podignuta je velika prašina.

