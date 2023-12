NOVAK JE OSVOJIO 'BRDO' NAGRADA, ALI OVU NIKADA! Federeru su je dali 19 puta zaredom, a najboljeg u istoriji su opet PRESKOČILI!

Italijanski teniser Janik Siner dobio je nagradu za omiljenog igrača u izboru navijača, objavio je ATP.

Mladi teniser osvojio je četiri titule u sezoni za nama, uključujući i privu Masters 1000 titulu u Torontu. Stigao je do finala Završnog turnira u Torinu, gde je poražen od najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, svog prvog polufinala na Vimbldonu, a vodio je i svoju Italiju do prvog trofeja u Dejvis kupu od 1976. godine.

Siner je ostvario najbolji skor u karijeri 64-15 i sezonu završio na visokoj četvrtoj poziciji na ATP listi.

It has been an unforgettable year for @janniksin, who is taking home the Fans’ Favourite Award! 👏 #ATPAwards



Read more 👇