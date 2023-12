NOVAK JE POKRADEN? Društvene mreže 'GORE' navijači veruju u ZAVERU protiv Đokovića! Umešani i fanovi Nadala i Federera?

Društvene mreže "gore" zbog Novaka Đokovića i navijači jednostavno ne mogu da poveruju kako je Janik Siner dobio nagradu za omiljeng tenisera na ATP turu. Teniska publika misli da iza svega čak stoji i zavera Nadalovih i Federerovih fanova.

Đoković nikada nije osvojio ovo priznanje koje je čak 19 puta išlo u ruke Rodžeru Federeru. ATP je dao jasna pravila i nagrada ide u ruke onom kog navijači izglasaju. Ipak, brojke koje su neumoljive bacile su sumnju na Sinerovu popularnost. Naime, jedan navijač Novaka Đokovića izazvao je pravu buru kada je na društvenim mrežama objavio koliko pratilaca ima Srbin, a koliko Italijan.

ATP confirmed today that Sinner got the most fan votes for fave ATP player of the year through their various social media outlets.



Follower stats are interesting;



X Djokovic 9.2m Sinner 169k

IG Djokovic 14.2m Sinner 1.3m

FB Djokovic 10m Sinner 41k



Djokovic 33.4m Sinner 1.5m