ĐOKOVIĆ POBESNEO NA ATP, SVE ZBOG HRVATSKOG TRENERA: 'E, moj Gorane NIŠTA IM NIJE DOVOLJNO...' Novakova objava 'OBORILA' internet!

Novak Đoković (36) je u 2023. godini osvojio sedam titula, tri grend slema, Završni turnir u Torinu, Masterse u Parizu i Sinsinatiju i ništa od toga nije bilo dovoljno da dobije prestižnu nagradu "Stefan Edberg" za "omiljenog" igrača na Turu. Ne samo to, nego priznanje za najboljeg trenera nije dobio ni njegov trener Goran Ivanišević, kao što nikad nije dobio, iako radi sa Noletom od 2019. godine. Za najbolje trenere priznanje su dobili Daren Kehjil i Simone Vangoci koji vode brigu o Janiku Sineru, igraču koji je dobio nagradu za omiljenog tenisera na ATP turu.

Zbog toga se Novak Đoković oglasio i na Instagramu, pa je uz čestitke timu Janiku Sinera "pecnuo" ATP koji ga je opet ignorisao: "Gorane, čini mi se da moramo da osvojimo četiri grend slema da bi ti možda, samo možda, bio razmatran za najboljeg trenera godine. Moj dragi treneru, izgleda da završavanje godine na prvom mestu ATP, tri grend slema, Završni masters i ispisivanje istorije nisu dovoljni", naglasio je besni Novak.

Dok je prethodni Novakov trener Marijan Vajda dobio nagradu za 2018. godinu, Ivanišević nijednom nije bio laureat.. Na kraju 2019. laureat je bio Francuz Žil Servara, trener Danila Medvedeva, 2020. je osvojio Španac Fernando Visente, trener Andreja Rubljova, 2021. najbolji trener bio je Fakundo Lugones, trener Britanca Kameruna Norija, a prošle, 2022. najbolji je bio Huan Karlos Ferero, trener Karlosa Alkaraza. Ivanišević je jedini bio nominovan drugu godinu zaredom, ali opet nije osvojio priznanje ustanovljeno 2016. godine. Šta je potrebno da Novak i Goran urade i osvoje zajedno da bi Ivaniševiću priznali da je najbolji?

Italijan Janik Siner ove sezone podigao je četiri pehara, samo jedan na Mastersima, osvajao je Beč, Peking i Monpelje, sa reprezentacijom je osvojio Dejvis kup i to je to. Trebalo bi napomenuti i da Dejvis kup kao takmičenje nacionalnih timova nema nikakav uticaj na trenere, pošto je tamo selektor Filipo Volandri. Potpuno nejasna odluka od strane ATP-a...

