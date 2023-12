Đoković izazvao navijače novim trendom: Možete li da ponovite ono što je Novak uradio?

Srpski teniser i broj jedan, Novak Đoković je na svom Tviter/X nalogu objavio snimak i dao izazov njegovim fanovima po nazivu "izazov fleksibilnosti", te je izazvao sve da pokažu kakvi su oni u tome.

Cela priča je nastala nakon jedne sesije snimanja, kada se istezao i privukao pažnju jednom vežbom.

- Hej ljudi, mnogi su me ljudi pitali za komad koji sam uradio sa 60 minuta. Konkretno, postojala je jedna scena snimanja koju smo radili u teretani gde sam se istezao. I pomislio sam, zašto ne bih započeo fleksibilnost izazov? Evo nas, za svakoga ko je voljan da to uradi - počeo je Đoković.

Potom je krenuo da objašnjava kako se ovaj izazov ispunjava, odnosno kako se vežba radi.

- Dakle, ovako će to izgledati. Pokušaću da ponovim ono što sam tamo uradio za 60 minuta. U redu, bilo koja noga, savijte je ovako, dodirni zemlju, vrati se, uhvati nogu, ispruži se bez pada, drži pet sekundi. To je to. Pokaži mi šta imaš - izazvao je Novak.