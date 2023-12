OGLASIO SE ŠUMAHEROV BLIZAK PRIJATELJ: On jednostavno nije Mihael kakav je bio. On je drugačiji i divno ga čuvaju supruga i deca

Bivši šef Ferarija i FIA, Žan Tod, dao je najnovije informacije o zdravstvenom stanju svog bivšeg kolege i bliskog prijatelja Mihaela Šumahera.

Šumaher doživeo je tragičnu skijašku nesreću u decembru 2013. koja ga je ostavila u medicinski indukovanoj komi.

Od tada se nije javno pojavljivao, a bliži se deseta godišnjica od pomenute nesreće. O Nemcu se brine tim medicinskog osoblja, alio malo toga se o njemu zna u javnosti.

- Mihael je ovde, tako da mi ne nedostaje - rekao je Tod za "L'Equipe".

Zatim je detaljnije objasnio stanje legendarnog vozača koji je osvojio sedam titula u Formuli 1.

- Ali on jednostavno nije Mihael kakav je bio. On je drugačiji i divno ga čuvaju supruga i deca. Njegov život je sada drugačiji i ja imam privilegiju da delim trenutke sa njim. To je sve što se može reći. Nažalost, tragična sudbina ga je zadesila pre deset godina. On više nije onaj Mihael kojeg smo poznavali u Formuli 1 - dodao je Tod.