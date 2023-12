Karlos Alkaraz dobio prestižnu nagradu!

Poanski teniser je četvrti Španac koji je dobio ovu priznanje Karlos Alkaraz

Španski teniser Karlos Alkaraz dobio je Stefan Edberg nagradu za fer plej, profesionalizam i integritet na terenu i van njega, godinu dana nakon što je postao najmlađi broj jedan u istoriji ATP -a.

Alcaraz se pridružuje Joseu Higuerasu (1983), Alexu Corretji (1996, 1998) i Rafaelu Nadalu (2010, 2018-21) kao četvrti Španac koji je dobio prestižnu ATP nagradu.

Ovaj dvadesetogodišnjak već ima tri ATP nagrade zasnovane na glasovima igrača, uključujući Novajliju godine 2020. i Najboljeg napredovanja 2022.

- Veoma sam srećan što sam osvojio Stefan Edberg nagradu za fer plej. Posebno sam srećan što je to nagrada koju biraju moje kolege sa ture. To mi puno znači, pa vam svima puno hvala - istakao je on.

