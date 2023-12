ATP baš nema srama! Novaka ponovo preskočili!

Iako je ovu godinu obeležio po svim parametrima, srušio brojne rekorde i nastavio apsolutnu dominaciju na ATP sceni, Novak Đoković nije dobio zaslužena priznanja.

Odavno je jasno da tenis ne igra zbog priznanja i nagrada, ali u godini u kojoj je osvojio tri od četiri grend slema, ostao na prvom mestu ATP liste i srušio magičnu cifru od 400 nedelja na vrhu, Novaka je zaobišlo sve od nagrada što je moglo da ga zaobiđe.

Jasno je i da ga ATP ne favorizuje, ali u ovom slučaju nije bilo potrebe da ga favorizuju, već da priznaju da je najbolji, ako ne u svim kategorijama u kojima dodeljuju priznanja, bar u nekom. Ali ne, Novak nije dobitnik ni Stefan Edberg nagrade, koja se dodeljuje za fer plej, profesionalizam i integritet na terenu i van njega.

Očigledno su smatrali da je to mlad Karlos Alkaraz, pa su 20-godišnjaku dodelili priznanje, kao vetar u leđa u narednim sezonama.

Karlitos je tako postao četvrti Španac koji je osvojio ovu nagradu, a već su mu pripale tri ATP nagrade zasnovane na glasovima kolega, uključujući onu za Novajliju 2020. godine i onu za tenisera koji je najviše napredovao 2022. godine.

