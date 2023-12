IMAMO NAJBOLJU ODBOJKAŠICU NA SVETU! Tijana Bošković sa Ezačibašijem postala prvak, pa proglašena za MVP-ja!

Odbojkašice Ezačibašija zajedno sa našom Tijanom Bošković postale su danas šampionke planete, pošto su u velikom finalu Svetskog klupskog prvenstva savladale Vakifbank u pet setova - 3:2 (19:25, 25:23, 25:23, 23:25, 15:9)!

Pored toga, naša odbojkašica proglašena je i za najkorisnijeg igrača čitavog turnira, zbog čega joj je pripala titula MVP-ja.

U pitanju je bila faktički repriza prošlosezonskog finala Lige šampiona, a imali smo priliku da gledamo čak tri srpske odbojkašice na ovom meču. Pored Tijane, igrale su još Jovana Stevanović za Ezačibaši i Bianka Buša za Vakifbank.

Hats off to @cotiii18! 🎩



Tijana Boskovic is the 𝐌𝐕𝐏 in the 2023 FIVB Club World Championship! 🤩#TigersRuleTheWorld#ClubWorldChamps pic.twitter.com/kBYaMDeFxE