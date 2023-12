HRVAT VERUJE U NADALA: I dalje očekujem velike stvari od Rafe

Posle skoro godinu dana pauze na teniski teren vraća se Rafael Nadal, a tome šta može od njega da se očekuje govorio je Ivan Ljubičić.

"Bik sa Majorke" će nastupiti na turniru u Brizbejnu koji počinje 31. decembra. Bivši hrvatski igrač veruje da Rafa može da bude onaj stari.

- Nadalov povratak neće biti demonstracija stare slave. Artur Fis, francuski teniser, kog pratim kroz federaciju, trenirao je prošle nedelje sa njim u Kuvajtu. Pisao mi je kroz poruke i rekao da Nadal igra na veoma visokom nivou. Jedva čekam da ga vidim u Brizbejnu. I dalje očekujem velike stvari od Nadala - rekao je Ljubičić.

Prognozirao bi i kako bi mogla da izgleda naredna godina kada je "beli sport" u pitanju.

- Trenutno, Janik Siner je Novakov prvi rival. Vidim da je on ispred Alkaraza i Medvedeva. Ali tenis je satkan od momenata i posle zimskih priprema sve kreće od nule. Ipak, Janik je u samom vrhu - zaključio je bivši treći teniser sveta.

Ivan Ljubicic on Rafael Nadal's form: “Arthur Fils wrote to me and told me that Rafa was playing at a very high level. I always expect big things from him”https://t.co/077rvcNZYx