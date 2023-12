ZGRNULE MILIONE! Ovo su najplaćenije sportistkinje u 2023. godini - Teniserke DOMINIRAJU na listi

U Top 10 najplaćenijih sportiskinja u godini za nama, čak sedam mesta zauzele su teniserke...

Najplaćenija sportiskinja u 2023. godini je američka teniserka Koko Gof koja je ostvarila zaradu od 22.7 miliona dolara, prenosi "Sportico".

Amerikanka je ove sezone na turnirima zaradila 6,7 miliona dolara, a veći deo zarade doneli su joj unosni ugovori sa brojnim sponzorima.

Na listi najplaćenijih sportiskinja dominiraju teniserke, čak sedam od prvih 10 mesta pripadaju igračicama belog sporta.

Lista najplaćenijih sportiskinja:

Koko Gof (SAD, tenis) - 22,7 miliona

