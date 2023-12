KIRJOS UDARIO NA BORISA BEKERA: Samo jedan od nas je završio u zatvoru i bez novca!

Polemika koja je započeta pre nekoliko dana na društvenim mrežama između australijskog tenisera Nika Kirjosa i nemačkog trenera Borisa Bekera ne planira da se zaustavi. Novu epizodu nam je tako dao nestašni Nik.

Jedan od fanova je na društvenoj mreži "X" podelio snimak na kojem Beker podiže trofej Vimbldona uz komentar da je Nemac to uspeo da ostvari, a da za to vreme Kirjos deli pretplate na platformi za odrasle pod nazivom "Only Fans".

To je iznerivralo Nika, koji je rešio da mu odgovori.

- Ha-ha! Samo jedan od nas je otišao u zatvor (i ostao bez novca), a drugi koristi svoj brend da zarađuje još više. Laku noć - glasila je poruka Kirjosa.

Hahahaha ONE WENT TO PRISON. ( ran out of money) the other is using his brand to make more 😂😴😴😴😴 goodnight….. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 19. децембар 2023.

Jedan navijač je spomenuo da je Kirjos navodno optužen da je napao bivšu devojku, a i na to je dobio odgovor od Nika.

- Moraš da proveriš činjenično stanje. Optužba je povučena. Živeo sam slobodno sve to vreme. Nisam siguran da je Boris imao isto iskustvo - naglasio je još jednom Australijanac činjenicu da je Beker bio iza rešetaka.