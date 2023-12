SMRT LEGENDE - Preminuo čuveni Don Šumaher

Američka legenda motosporta Don Šumaher preminula je u 79. godini života, javljaju svetski mediji. Jedan od najčuvenijih vozača preko bare iz prošlog veka godinama unazad je bio vlasnik tima u čuvenom šampionatu.

Čuvena NHRA organizacija je bila njegov dom od ranih dana života, najpre tokom karijere, a zatim i u ulozi biznismena koji je sa uspehom predvodio svoj tim.

Šumaher je rodom iz Čikaga i jedan je od pionira popularnog "drag racing" u kom se obično dva vozača u duelu takmiče jedan protiv drugog. Sa sjajnim procentom od 70 odsto pobeda na 560 trka zauzeo je svoje mesto u Kući slavnih.

We are deeply saddened to share the news of the passing of driver and legendary championship team owner Don Schumacher. Our hearts are with his family and friends.



