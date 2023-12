Slavni trener analizirao 'VELIKU TROJKU': Tenis zbog Federera izgleda kao BALET, a zbog Novaka...

Bivši trener mnogih poznatih tenisera, Rik Maći, bavio se analizom "velike trojke", te je izneo i zanimljivo poređenje koje je mnoge nasmejalo.

Naime, što se tiče toga ko koliki uticaj ima na "beli sport", Rik smatra da zbog Federera tenis izgleda kao balet.

Zbog Nadala ovaj sport izgleda kao boks, dok je Novak pomešao te dve stvari, pa zbog Srbina tenis izgleda kao boks i balet.

"Federer je učinio da tenis izgleda kao balet, Nadal kao boks, a Đoković čini da on bude kao boks i balet", napisao je Maći na društvenoj mreži "X".



